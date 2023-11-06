Канкун, Мексика, 7 ноября, 2023, 00:12 — ИА Регнум. Российская спортсменка Вера Звонарёва в дуэте с немкой Лаурой Зигемунд выиграли итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), проходивший 6 ноября в мексиканском Канкуне.

Андрей Пронин ИА REGNUM Вера Звонарёва (Россия)

Звонарёва и Зигемунд взяли вверх над американкой Николь Меликар-Мартинес и австралийкой Эллен Перес. Встреча длилась 1 час 38 минут и закончилась со счетом 6:4, 6:4.

В парном рейтинге WTA 39-летняя россиянка занимает 16 позицию, имея на своём счету 12 побед в одиночном разряде и 16 — в парном.

На счету 35-летней немки две победы на турнирах под эгидой WTA в одиночном разряде, 14 — в парном.

Звонарева и Зигемунд впервые выиграли чемпионат итогового турнира WTA. Ранее они вместе победили в шести турнирах под эгидой организации, в том числе Открытый чемпионат США. Россиянка также имеет победы на US Open в паре с француженкой Натали Деши (2006) и на Открытом чемпионате Австралии с соотечественницей Светланой Кузнецовой (2012).

Как сообщало ИА Регнум, в октябре российская теннисистка Алина Корнеева уверенно победила Сару Саито из Японии в финальном матче юниорского Итогового турнира в Чэнду (Китай), проходившего под эгидой Международной федерации тенниса. Встреча продолжалась в течение 1 часа 22 минут и закончилась со счётом 6:0, 6:3.

В июле российскую теннисистку Веру Звонарёву не впустили в Польшу для участия в турнире WTA. По прибытии спортсменка находилась в транзитной зоне аэропорта, а потом вылетела в столицу Черногории Подгорицу. В польском МВД заявили, что Звонарёва находится в списке лиц, чьё пребывание нежелательно на территории Польши, поэтому пограничники не пустили её по соображениям госбезопасности.