Киев, 6 ноября, 2023, 23:54 — ИА Регнум. Помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб в результате неосторожного обращения с гранатой. Такую предварительную версию сообщила представитель МВД Украины Марьяна Рева.

Рева в эфире телеканала Espreso сказала, что по уже имеющейся официальной информации от следствия, «это был подрыв вследствие неосторожного обращения с боеприпасом».

Представитель МВД добавила, что начато досудебное расследование по статье уголовного кодекса Украины «незаконное обращение с боеприпасами».

Также Рева сказала, что после всех необходимых процедур, экспертиз будет получена объективная картина ЧП.

Как сообщало ИА Регнум, гибель Частякова является своего рода сообщением для Валерия Залужного от лидера киевского режима Владимира Зеленского, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

Украинские чиновники поедают друг друга, как пауки в банке, гибель Частякова явно иллюстрирует это, поскольку раскол между Зеленским и Залужным наметился давно, добавил Гагин.

6 ноября в результате детонации взрывного устройства, заложенного в подарочном пакете, погиб помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного 39-летний Геннадий Частяков. Украинский главком подтвердил информацию.

Предположительно, подарок со взрывным устройством Частякову, по показаниям его вдовы, передал старший помощник замглавкома ВСУ.