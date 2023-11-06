Киев, 6 ноября, 2023, 23:39 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что командир 128-й горно-штурмовой бригады украинской армии отстранён на время расследования после российского ракетного удара во время торжественного построения на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

«Командир бригады отстранён на время следствия. Вся ситуация разбирается поминутно», — сказал Зеленский в видеообращении в своём Telegram-канале.

Он пояснил, что провёл заседание, где обсуждались обстоятельства удара по украинским военным. Министр обороны Рустем Умеров и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили, что уже удалось выяснить, «чьи приказы создали условия, чтобы трагедия произошла».

Зеленский заверил, что никто от ответственности не уйдёт.

Как сообщало ИА Регнум, удар российских войск ракетами «Искандер» уничтожил целое подразделение 128-й бригады ВСУ на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Эту информацию подтвердил на своей странице в социальных сетях украинский министр обороны Рустем Умеров.

Ракетный обстрел произошёл, когда украинские военные выстроились для награждения в честь Дня артиллерии, который празднует Киев 3 ноября. В результате атаки удалось уничтожить около 20 бойцов ВСУ. О количестве раненых не уточняется.

4 ноября появилась информация о том, что российские войска в течение суток уничтожили два скопления ВСУ у островов Крынки и Мелкий на Днепре. В результате украинская сторона потеряла по меньшей мере 24 военнослужащих.