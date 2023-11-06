Залужный подтвердил смерть своего помощника Частякова
Залужный сообщил, что его помощник Частяков погиб при взрыве подарка
Киев, 6 ноября, 2023, 22:40 — ИА Регнум. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил гибель своего помощника Геннадия Частякова.
«При трагических обстоятельствах в свой день рождения в кругу семьи погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство», — написал Залужный в своём Telegram-канале.
Также по словам главнокомандующего, причины и обстоятельства будут установлены в ходе расследования.
У погибшего остались жена и четверо детей.
Как сообщало ИА Регнум, Геннадий Честяков погиб в своём доме под Киевом в результате взрыва гранаты.
39-летний военный погиб у себя дома в селе Чайки. Его 13-летний сын доставлен в больницу с тяжёлыми ранениями.
Конфликт между лидером киевского режима Владимиром Зеленским и Валерием Залужным вышел в публичное пространство и приближается к горячей фазе. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.