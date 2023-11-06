Киев, 6 ноября, 2023, 22:40 — ИА Регнум. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил гибель своего помощника Геннадия Частякова.

Ukrainian Presidential Press Off/ Keystone Press Agency/Global Look Press Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

«При трагических обстоятельствах в свой день рождения в кругу семьи погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство», — написал Залужный в своём Telegram-канале.

Также по словам главнокомандующего, причины и обстоятельства будут установлены в ходе расследования.

У погибшего остались жена и четверо детей.

Как сообщало ИА Регнум, Геннадий Честяков погиб в своём доме под Киевом в результате взрыва гранаты.

39-летний военный погиб у себя дома в селе Чайки. Его 13-летний сын доставлен в больницу с тяжёлыми ранениями.

Конфликт между лидером киевского режима Владимиром Зеленским и Валерием Залужным вышел в публичное пространство и приближается к горячей фазе. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.