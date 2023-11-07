Москва, 7 ноября, 2023, 07:20 — ИА Регнум. Столичное предприятие «Спецкабель» создало линейку сигнальных кабелей, предназначенных для мест массового скопления людей — школ, поликлиник, торговых центров. Оболочка изделия не содержит вредных веществ, а при горении не выделяет ядовитые газы и не приводит к выходу из строя оборудования, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы «Спецкабель»

Кабель предназначен для систем сигнализации, управления доступом, автоматики, голосового и светового оповещения. Он передает аналоговые или цифровые сигналы между устройствами и может использоваться для монтажа при строительстве школ, поликлиник, торговых центров и других объектов.

«В Москве около 20 предприятий производят кабельно-проводниковую продукцию, востребованную во многих отраслях. Компании наращивают объемы производства, а также выводят на рынок новые продукты, в том числе узкоспециализированные», — отметил Овчинский. Он добавил, что инженеры столичного завода создали кабель, оболочка которого при возгорании не выделяет ядовитые газы и не выводит из строя подключенное оборудование. «Изделие предназначено для прокладки и монтажа в местах массового скопления людей. Оболочка и изоляция кабеля выполнена из отечественных полимеров, не уступающих по свойствам и качеству импортным аналогам. Компания уже выпустила свыше 100 километров кабеля», — рассказал Овчинский.

Изделие прошло все необходимые сертификационные испытания и получило соответствующие заключения для запуска в серийное производство.

Завод работает с 1997 года и входит в число крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции в России. Здесь делают специальные кабели, кабельные сборки и огнестойкие кабельные линии различного назначения. С 2021 года предприятие имеет статус промышленного комплекса, а в 2022-м его включили в перечень системообразующих организаций России. В компании трудятся более 500 человек. За время работы тут выпустили свыше 850 тысяч километров изделий, каждый год завод производит более двух тысяч видов продукции.

Всего в Москве работает более четырех тысяч промышленных площадок, а ежегодно в городе открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них производят самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

Развитие собственных площадок в Москве позволяет производителям активно наращивать объемы реализации продукции, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Столичные предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.