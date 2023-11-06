Лондон, 6 ноября, 2023, 21:20 — ИА Регнум. Экоактивисты из движения Just Stop Oil повредили защитное стекло картины испанского художника Диего Веласкеса «Венера с зеркалом» в Национальной галерее в Лондоне. Об этом сообщает 6 ноября телеканал Sky News.

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Молодой человек и девушка несколько раз ударили по защитному стеклу аварийными молотками, после чего заявили, что из-за новых лицензий на добычу нефти и газа «погибнут миллионы».

«Если мы любим искусство, если мы любим жизнь, если мы любим наши семьи, мы должны просто остановить нефть», — добавили активисты.

Вандалов на месте задержали правоохранители. Картину сняли с экспозиции и передали реставраторам для осмотра.

Представители движения 6 ноября устроили манифестацию на правительственной улице Уайтхолл. Правоохранители задержали более 40 человек. Так движение отреагировало на планы британского правительства законодательно закрепить ежегодную выдачу новых лицензий на разработку нефтегазовых месторождений в Северном море. Эта мера призвана укрепить национальную безопасность.

В 1914 году суфражистка Мэри Ричардсон повредила картину «Венера с зеркалом», выражая протест в связи с задержанием Эммелин Панкхерст — лидера британского движения за избирательные права для женщин. Полотно вернули в галерею после реставрации.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году экоактивисты облили супом картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее Лондона, атаковали картину Яна Вермеера «Девушка с жемчужной серёжкой» в Королевской галерее Маурицхёйс в Нидерландах, а также выплеснули картофельное пюре на произведение Клода Моне «Стога сена» в музее Барберини в Потсдаме.