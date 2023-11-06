Санкт-Петербург, 6 ноября, 2023, 21:23 — ИА Регнум. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью RT рассказала, что россияне более дружелюбны, чем жители Австрии или Германии, и всегда готовы помочь иностранцам.

Валерий Мельников/ РИА Новости Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль

По её словам, в России больше определённости и прямоты в отличие от Австрии и Центральной Европы, где людям свойственно занимать «скользкие» позиции.

«Там вы можете легко получить нож в спину, и не один, при этом вам будут ещё и улыбаться», — отметила она.

Кнайсль призналась, что в Петербурге чувствует себя как дома, ей осталось лишь улучшить свой русский язык.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре стало известно, что бывшая министр иностранных дел Австрии переехала в съёмную квартиру в Санкт-Петербурге и приступила к работе в центре G. O. R. K. I. По её словам, она была вынуждена покинуть родину. Причиной стало её сотрудничество с Россией, австрийские власти не оставили ей выбора.

Санкт-Петербург Кнайсль назвала большим интеллектуальным центром и центром искусств. Также она сообщила, что изучает русский язык с преподавателем, но пока он даётся ей непросто.