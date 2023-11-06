Нью-Йорк, США, 6 ноября, 2023, 21:03 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая 6 ноября перед журналистами по ситуации на Ближнем Востоке, призвал к немедленному и безусловному освобождению заложников в секторе Газа.

Abed Rahim Khatib/Global Look Press

«Я подчеркиваю моё абсолютное осуждение отвратительных террористических актов, которые совершила ХАМАС 7 октября, и я повторяю свой призыв к немедленному и безусловному освобождению заложников, которых держат в Газе», — сказал генсек ООН.

Как передавало ИА Регнум, Израиль начал операцию «Железные мечи» в ответ на массированную атаку ХАМАС 7 октября с использованием 3 тыс. ракет. Пресс-служба ЦАХАЛ 5 ноября заявила, что с начала военной операции в секторе Газа армия нанесла удары по более чем 2,5 тыс. целей палестинского движения ХАМАС. Отмечалось, что израильские военные ведут бои с бойцами движения и наносят удары по его инфраструктуре.

В этот же день военное крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» информировало, что в общей сложности свыше 60 заложников погибли при ударах израильской армии по сектору Газа с момента обострения конфликта. По данным ХАМАС, тела 23 погибших находятся под завалами и их невозможно достать из-за продолжающихся обстрелов.