Сент-Луис, США, 6 ноября, 2023, 20:46 — ИА Регнум. Участники акции протеста, требующие остановить боевые действия в секторе Газа, заблокировали предприятие авиастроительной корпорации Boeing в Сент-Луисе, штат Миссури. Об этом сообщает 6 ноября Riverfront Times.

Yasser Qudih/XinHua/Global Look Press

Возле завода Boeing собрались свыше 75 человек. Они потребовали, чтобы президент США Джо Байден и Конгресс добились прекращения конфликта в Газе и перестали «вооружать» Израиль.

Манифестанты из молодёжного антивоенного движения Dissenters заявили, что перекрыли все подходы к предприятию. Они утверждают, что завод Boeing производит бомбы малого диаметра (SDB) и боеприпасы JDAM, которые израильская армия применяет в секторе Газа. Кроме того, авиастроительная корпорация ускорила передачу этих боеприпасов Израилю.

На месте проведения акции дежурят полицейские.

Как сообщало ИА Регнум, в Вашингтоне 4 ноября состоялась демонстрация в поддержку Палестины, объединившая свыше 100 тыс. человек. По словам координатора коалиции «Ответ» Брайана Беккера, прежде в США не было столь масштабных пропалестинских акций.