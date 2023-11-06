Москва, 6 ноября, 2023, 20:38 — ИА Регнум. В Карабахе завершена ротация личного состава миротворцев, говорится в опубликованном 6 ноября бюллетене Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Завершена ротация личного состава миротворческого контингента, а также отправка вооружения и военной техники в Российскую Федерацию для проведения планового ремонта», — сказано в сообщении.

Ранее в российском военном ведомстве сообщали, что миротворцы свернули два наблюдательных поста в Мартунинском и Мардакертском районах. По данным Минобороны, в регионе не фиксировались нарушения режима прекращения огня, а миротворческий контингент продолжает взаимодействие с Баку и Степанакертом в целях соблюдения гуманитарного права.

Как передавало ИА Регнум, 19 сентября 2023 года Азербайджан инициировал военную операцию в республике, которая закончилась уже на следующий день согласием Степанакерта на условия Баку. После прекращения боевых действий из Карабаха вынужденно уехали более 100 тыс. населявших регион армян.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 4 октября обвинила Евросоюз в распространении среди армянского населения слухов о якобы российском предательстве. Она подчеркнула, что именно Евросоюз отговорил Ереван от договорённостей по Карабаху, достигнутых при посредничестве Москвы.

Президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» 5 октября заявил, что российские миротворцы имели право только на наблюдение за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе и больше ни на что иное. Глава государства напомнил, что во время заключения договорённостей президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил определить статус российских миротворцев на двусторонней основе, против чего премьер-министр Армении Никол Пашинян не возражал.