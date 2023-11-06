Москва, 6 ноября, 2023, 20:23 — ИА Регнум. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Максим Мухин успешно перенёс операцию в Риме. Об этом 6 ноября сообщил главный врач «армейцев» Эдуард Безуглов.

Алексей Филиппов/РИА Новости Игрок ЦСКА Максим Мухин

«Сегодня была выполнена операция в Риме. Всё прошло штатно. В ближайшие пару недель Максим будет находиться в Риме, там пройдёт первый этап реабилитации, затем вернётся в Москву и продолжит наблюдаться на базе в Ватутинках», — приводит слова Безуглова «РИА Новости».

Он добавил, что восстановление Мухина займёт шесть-семь месяцев. 21-летний футболист должен вернуться в строй в мае 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Мухин получил травму, у него диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Он травмировался в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином». Встреча завершилась со счётом 0:0.