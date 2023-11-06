Оренбург, 6 ноября, 2023, 20:15 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Оренбург» обратится в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) по итогам матча против «Ростова». Об этом 6 ноября заявил «Спорт-Экспрессу» спортивный директор клуба Дмитрий Андреев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Будет ли «Оренбург» обращаться в ЭСК? Да, будет. Мы вообще после третьего матча подряд обращаемся в ЭСК РФС, но ничего не меняется. Они трактуют моменты, как хотят, видят моменты, как хотят. И VAR не помогает исправлять возможные ошибки», — сказал Андреев.

На 16-й минуте главный арбитр Роман Сафьян не отреагировал на игру рукой защитника «Ростова» Максима Осипенко в своей штрафной площади.

Как ранее сообщало ИА Регнум, «Оренбург» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 1:1. На 33-й минуте Осипенко не смог реализовать пенальти. Футболисты «Оренбурга» вышли вперёд на 72-й минуте, отличился нападающий Дмитрий Воробьёв. «Ростов» сравнял счёт на 85-й минуте благодаря голу Осипенко.