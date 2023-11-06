Вашингтон, 6 ноября, 2023, 20:20 — ИА Регнум. «Кровавые» отпечатки рук в поддержку жителей сектора Газа появились на ограде Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Steven Ramaherison/IMAGO/Global Look Press

Телеканал уточняет, что пропалестинские активисты измазали забор у резиденции американского президента красной краской, а также оставили на нём «кровавые» отпечатки рук. Кроме того, протестующие принялись трясти кованые ворота одного из входов в Белый дом и пытались взобраться на них, скандируя при этом «к чёрту Джо Байдена».

Позже стало известно, что демонстранты покрыли статую генерала маркиза де Лафайета в соседнем парке граффити и палестинскими флагами.

Как передавало ИА Регнум, 4 ноября в Вашингтоне состоялась многотысячная демонстрация в поддержку Палестины. На улицы американской столицы вышли свыше 100 тыс. человек.

Организаторы митинга уточнили, что подготовка к демонстрации заняла немногим более двух недель и вышедшие на неё люди осудили лицемерие действующей американской администрации. Отмечалось, что после состоявшегося на центральной вашингтонской площади Фридом митинга участники акции шествием прошли по городским улицам.

До этого протестующие против действий израильской армии ворвались в Конгресс США во время речи госсекретаря Энтони Блинкена. Блинкен вместе с министром обороны Ллойдом Остином выступили перед комитетом по ассигнованиям сената по запросу президента Джо Байдена о выделении на помощь Украине и Израилю $106 млрд. Однако выступление Блинкена прервали ворвавшиеся в зал протестующие с плакатами с требованиями прекратить огонь в секторе Газа.

Протестующие кричали «Стыдитесь!». Некоторые из них держали в руках плакаты с надписями: «Хватит выделять деньги Израилю», «Нет геноциду Израиля в Газе».

В свою очередь госсекретарь США пару минут молча наблюдал, как полиция выводила активистов из здания. Когда протестующих в зале не осталось, Блинкен смог продолжить выступление.