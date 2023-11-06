Киев, 6 ноября, 2023, 20:08 — ИА Регнум. Суд на Украине бывшего депутата николаевского горсовета приговорил к 15 годам лишения свободы по обвинению в сотрудничестве с Россией и планах создать Николаевскую народную республику. Об этом 6 ноября сообщили в СБУ.

Иван Шилов ИА Регнум

«По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил экс-депутат, который хотел создать Николаевскую народную республику», — говорится в сообщении.

При этом имя бывшего депутата не называется. Уточняется, что подозреваемый был задержан в начале лета 2022 года.

В СБУ заявили, что экс-депутат якобы был завербован и собирал разведданные о местах базирования подразделений СБУ, украинских военных и полиции.

Как сообщало ИА Регнум, Печерский районный суд Киева отправил депутата Верховной рады Александра Дубинского под домашний арест с ношением электронного браслета. Ранее Дубинский написал в своём Telegram-канале, что Владимир Зеленский замешан в масштабной коррупции. По его словам, деятельность главы киевского режима позорит страну на весь мир.