Симферополь, 6 ноября, 2023, 20:01 — ИА Регнум. В «Артеке» завершился финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди школьников 8–10-х классов, победители которого получат до 1 млн рублей на образование.

Росмолодёжь Всероссийский конкурс «Большая перемена»

В церемонии закрытия на «Артек-Арене» приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, помощник президента РФ Владимир Мединский, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева, председатель правления «Движения Первых» Григорий Гуров и другие.

«Как сказал президент России, в этом году весь конкурс проходил с единой сквозной линией «Горжусь Россией!». Вы показали, насколько вы знаете и любите свою страну, как вы гордитесь своими регионами и Россией в целом. Я хочу сказать, что мы все гордимся вами! Вы молодцы, потому что смогли победить в конкурсе, в котором ежегодно участвуют миллионы таких же талантливых ребят», — обратился к финалистам Кириенко.

Он также отметил, что победа в конкурсе для ребят — это не только уверенность для дальнейшего движения вперёд, это ещё и ответственность. Кроме того, обращаясь к финалистам, их семьям и наставникам, первый замруководителя администрации президента напомнил о проведении в стране семейного конкурса платформы «Россия — страна возможностей» — «Это у нас семейное» и пригласил участников «Большой перемены» посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ.

Победители «Большой перемены» среди учеников 10-х классов получат по 1 млн рублей на образование, призёры — по 200 тыс. рублей. Приз для победителей конкурса среди учеников 8–9-х классов составит 200 тыс. рублей на образование, а для призёров в этой возрастной категории — по 100 тыс. рублей.

Росмолодёжь

Все победители конкурса из числа выпускников получат дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Также все финалисты смогут отправиться в авторские туры по России от программы «Больше, чем путешествие».

25 лучших школ и пять учреждений дополнительного образования, подготовивших наибольшее количество активных участников «Большой перемены», получат гранты в размере 2 млн рублей на развитие образовательной среды. Решение о том, на что будут потрачены средства, школы будут принимать вместе с ребятами, которые принесли им победу.

Педагоги-наставники, подготовившие победителей конкурса среди старшеклассников, получат по 150 тыс. рублей и возможность пройти образовательную программу от партнёров «Большой перемены». Педагоги, подготовившие призеров конкурса, — по 50 тыс. рублей.

Конкурс «Большая перемена» — флагманский проект «Движение Первых». Его соорганизатором выступает Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь). Конкурс входит в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей». «Большая перемена» проводится при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

Росмолодёжь

Как передавало ИА Регнум, в этом году «Большая перемена» стала проектом «Движения Первых» и впервые финал конкурса проходит в рамках Всероссийского форума «Будь в движении!». Участниками «Большой перемены» стали 5 млн детей, подростков и наставников.