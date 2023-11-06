Москва, 6 ноября, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Московский «Спартак» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 3:2.

Сергей Фадеичев/ТАСС Игроки «Спартака»

Хоккеисты СКА дважды выходили вперёд благодаря голам форвардов Марата Хайруллина на восьмой минуте и Александра Кадейкина на 45-й.

«Спартак» оба раза смог отыграться. Дубль оформил нападающий Павел Порядин, забросив шайбы на 12-й и 51-й минутах.

Победу «красно-белым» принёс форвард Александр Беляев, который забил решающий гол за секунду до конца третьего периода.

На сегодняшний день «Спартак» занимает второе место в Западной конференции и в общей турнирной таблице КХЛ, на счету команды 40 очков после 28 матчей. СКА идёт на восьмом месте в Западной конференции с 26 очками после 26 игр.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября «Сибирь» прервала рекордную победную серию «Спартака» в КХЛ, одержав победу со счётом 4:3. Красно-белые прервали свою рекордную победную серию в регулярном чемпионате, которая длилась девять матчей подряд.