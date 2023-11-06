Лондон, 6 ноября, 2023, 19:51 — ИА Регнум. Турне госсекретаря США Энтони Блинкена по странам Ближнего Востока завершилось провалом, заявил 6 ноября внешнеполитический обозреватель британского телеканала Sky News Доминик Уэгхорн.

Chuck Kennedy/State Department Source: Keystone Press Agency/Global Look Press Госсекретарь США Энтони Блинкен (слева) пожимает руку премьер-министру Ирака Мохаммеду Шиа аль-Судани (справа)

За последние дни Блинкен посетил Израиль, Западный берег реки Иордан, Иорданию, Ирак и Турцию. По мнению Уэгхорна, эти визиты «похожи на дорогу в никуда». Обозреватель отметил, поездка госсекретаря США преследовала три цели, однако ни одна из них не была достигнута.

Так, госсекретарь хотел убедить Израиль сделать гуманитарную паузу в боевых действиях, чтобы как можно больше предметов первой необходимости могли быть доставлены до оказавшихся в блокаде жителей сектора Газа. Однако это предложение было отклонено.

Кроме того, Блинкен намеревался обсудить с арабскими странами долгосрочные решения по урегулированию палестино-израильского конфликта. Однако, подчеркнул Уэгхорн, в арабском мире считают такие дискуссии несвоевременными, учитывая массированную бомбардировку Газы со стороны Израиля.

Наконец, американский дипломат позиционировал свою поездку как попытку остановить расширение конфликта в регионе. Однако с учётом того, что госсекретарь США в ходе турне не встретился с представителями Ирана и ливанской партии «Хезболла», об успехе этой миссии говорить не приходится, указал обозреватель.

«Поддержка Израиля со стороны США в войне в Газе имеет катастрофические последствия для положения Америки в регионе и за его пределами. Развивающиеся страны, которые видят двойные стандарты в случае с Израилем и Украиной, вероятно, будут менее благосклонно относиться к призывам западных стран поддержать их в той войне на Украине», — добавил Уэгхорн.

Он считает, что дипломатия Блинкена заставляет США выглядеть бессильными и в некотором смысле неуклюжими.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что госсекретарь США в ходе своего визита в Турцию попытался при приветствии обнять главу турецкого МИД Хакана Фидана, однако министр избежал объятий, сделав шаг назад.

Также стало известно, что прибывшего в Анкару госсекретаря США встретили не по протоколу, который предполагается при встрече иностранных гостей подобного уровня. По информации издания, Блинкена не встречал никто из высокопоставленных турецких чиновников, а освещение у VIP-зала в аэропорту было отключено. Его встретили только американский посол в Турции Джефф Флейк, замгубернатора Анкары и представитель турецкого МИД. По данным СМИ, в Турции такое происходит впервые, а такой приём госсекретаря является протестом, который сравним с пощёчиной.

Отмечается, что на маршруте следования Блинкена к зданию МИД Турции на одном из мостов местные жители вывесили плакат с изображением представителя бригады «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) Абу Убейды. Таким образом они выразили солидарность с жителями сектора Газа.