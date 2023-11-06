Мелитополь, 6 ноября, 2023, 19:32 — ИА Регнум. Пленный украинский солдат заявил, что его призвали в ВСУ с психическими расстройствами и выписали ему документы, в которых не было ограничений по службе. Об этом 6 ноября сообщило «РИА Новости».

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«У меня уже были неявки по повестке, то есть я обязан был штраф оплатить и был в розыске. Дело уже пахло уголовной ответственностью. У меня военный билет… психиатрия там с наркотиками, козырнейший, но он просто-напросто был потерянный… Поэтому я спокоен был с этими повестками», — сказал он.

Пленный рассказал, что в военкомате города Запорожья ему предложили оплатить штраф и получить новый военный билет без упоминания статей о психиатрии и наркотиках.

По его словам, он решил воспользоваться этим предложением и 12 августа его мобилизовали в ВСУ и отправили на фронт.

Как передавало ИА Регнум, представители военкомата в Хмельницкой области пытались силой забрать мужчину призывного возраста прямо из больницы. Мужчина пытался объяснить им, что намерен пройти полноценный медицинский осмотр в больнице, так как в территориальном центре комплектования ему «поставили печать», несмотря на имеющиеся у него проблемы со здоровьем.

Ранее попавшие в плен бойцы ВСУ заявили, что на Украине у мобилизованных нет военной подготовки, к ним плохо относятся командиры на поле боя. Военнопленный Николай Сухима рассказал, что на передовую его забрали прямо с улицы, когда он возвращался домой с работы. Еще один пленный, Владислав Шкурат, добавил, что зачатую бойцам приходится покупать обмундирование самостоятельно.

Другой украинский военнопленный Василий Палий заявил, что испытывает серьёзные проблемы со здоровьем, однако это не помешало военкомату мобилизовать его и отправить в зону боевых действий.