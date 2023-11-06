Киев, 6 ноября, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Солист украинской рок-группы «Пошлая Молли» Кирилл Бледный посоветовал жителям Польши «вернуться в Российскую империю» и говорить по-русски. Об этом музыкант написал в соцсети.

Кадр из видео Солист украинской рок-группы «Пошлая Молли» Кирилл Бледный

Бледный заявил, что его бесит польский язык и ему непонятно, зачем на нём разговаривать, когда есть русский.

«Есть же Российская империя, просто вступите в неё, как раньше, и говорите на нормальном языке», — написал украинский музыкант в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Свои слова Бледный перевёл на польский с помощью искусственного интеллекта.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка рассказал, что беженцы с Украины сталкиваются с негативной реакцией местных жителей, так как говорят по-русски. По его словам, поляков тревожат политические предпочтения беженцев, потому что говорящие на русском языке белорусы такой реакции у них не вызывают.