Москва, 6 ноября, 2023, 19:26 — ИА Регнум. «Роснефть» запустила аудиогиды для детей и взрослых по своему павильону на выставке «Россия». Посетители смогут осмотреть экспозицию компании во время интерактивной экскурсии в сопровождении режиссера, актера, народного артиста России Никиты Михалкова, а также олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки.

Пресс-служба НК «Роснефть» Павильон «Роснефти» на ВДНХ

Никита Михалков совместно с компанией «Роснефть» подготовил 37-минутный аудиогид-прогулку, в ходе которого знаменитый режиссер проведет гостей через все тематический зоны экспозиции и расскажет о развитии нефтяной отрасли страны, становлении компании «Роснефть», ее проектах, в том числе о флагманском проекте «Восток ойл» и судостроительном комплексе «Звезда», инициативах в области экологии, социальных и научных проектах, изложит всевозможные факты о нефти и компании, подскажет, какие мероприятия ожидают посетителей, и многое другое.

Татьяна Навка в ходе своей экскурсии расскажет детям, откуда берется нефть, о способах ее добычи и процессе бурения, поведает о том, сколько окружающих нас предметов сделано с использованием «черного золота» и правда ли, что нефть бывает не только черного цвета. Рассказ прославленной фигуристки также коснется поддержки «Роснефтью» профессионального спорта — гоночной LADA Sport ROSNEFT, хоккейного клуба ЦСКА, вопросов, зачем нужна наука будущего генетика, почему надо считать моржей в Арктике или изучать шерсть белых медведей, и многого другого.

Павильон «Роснефти» на ВДНХ открылся 4 ноября. Экспозиция компании, помимо инновационных интерактивных экспонатов, предлагает посетителям разнообразную программу выступлений артистов из регионов присутствия НК «Роснефть». На протяжении работы выставки «Россия» посетители павильона нефтяной компании смогут познакомиться с творческими коллективами и мастерами прикладных ремесел из большинства регионов России.