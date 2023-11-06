Сочи, Краснодарский край, 6 ноября, 2023, 19:10 — ИА Регнум. В Сочи автобус столкнулся с двумя машинами, в результате чего пострадали два человека. Об этом говорится в Telegram-канале сочинской Госавтоинспекции.

ДТП произошло на участке трассы Джубга — Сочи. Сообщается, что водитель Mercedes не справился с управлением и столкнулся с автобусом и автомобилем Ford, а затем наехал на препятствие.

«В медучреждение доставлены пассажир иномарки и 16-летняя пассажирка автобуса с травмами различной степени тяжести», — уточняется в сообщении автоинспекции.

Ранее в Чебаркульском районе Челябинской области столкнулись легковой автомобиль и школьный автобус. В результате ДТП погибли женщина-водитель и ребёнок. ДТП случилось около 14:15 по местному времени (12:15 мск) на 10-м километре автодороги Черновское — Кундравы. Женщина 1991 года рождения, управлявшая автомобилем ВАЗ-21 099, выехала на встречную полосу. По предварительным данным, она не справилась с управлением.

Автомобиль столкнулся с автобусом ПАЗ, в котором находились 18 детей и пятеро взрослых. В автобусе никто не пострадал. Женщина-водитель и её пассажир — семилетний ребёнок — погибли.

Как передавало ИА Регнум ранее, в подмосковной Кашире в массовом ДТП погиб человек, пять пострадали. По предварительным данным, днём 6 ноября на 140-м километре автотрассы «Каспий» автомобиль «Рено» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя автотранспортными средствами.

Уточняется, что в результате ДТП один человек получил не совместимые с жизнью травмы, пять человек пострадали, среди них двое несовершеннолетних. Пострадавшие были доставлены в медучреждение.