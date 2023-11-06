Санкт-Петербург, 6 ноября, 2023, 19:01 — ИА Регнум. На автобусной остановке в Петербурге подростки распылили в лицо 12-летнему школьнику перцовый баллончик, пишет 6 ноября «Фонтанка».

Кадр из видео

По данным издания, инцидент произошёл накануне днём на остановке на Звёздной улице. Подошедшие к школьнику подростки стали в грубой форме требовать деньги, а после отказа распылили ему в лицо перцовый баллончик и уехали с места происшествия на автобусе.

О произошедшем мальчик рассказал бабушке, она обратилась в полицию, хулиганов ищут.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре СК России возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве в связи с распылением перцового баллончика в одной из школ подмосковного Клина. По данным ведомства, это сделал 14-летний ученик, чтобы сорвать занятия. После этого несколько детей обратились за медицинской помощью.

Дети, как правило, становятся хулиганами из-за проблем в семье, поэтому их родителям в первую очередь необходимо обратить внимание на своё поведение, рассказала ИА Регнум психолог, руководитель направления профориентации и развития подростков образовательной компании MAXIMUM Education Ирина Гришина.