Москва, 6 ноября, 2023, 18:45 — ИА Регнум. Рассекреченные архивные документы, свидетельствующие о зверствах нацистов и их пособников в Киеве и Киевской области в 1941–1945 годах, были представлены 6 ноября на брифинге Национального центра исторической памяти при президенте России.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Директор музея Музея Победы Александр Школьник и руководитель Национального центра исторической памяти Елена Малышева на пресс-брифинге, где представлены рассекреченные архивные документы, свидетельствующие о зверствах нацистов и их пособников в Киеве и Киевской области в 1941–1943 годах, в Музее Победы

В рамках проекта «Без срока давности» об архивных документах рассказала руководитель Национального центра исторической памяти Елена Малышева. Она подчеркнула, что освобождение Киева ровно 80 лет назад стало знаковым событием для советского народа: судьба нацизма была предрешена. Киевский процесс над нацистскими преступниками, состоявшийся ещё до Нюрнберга, доказал, что их преступления были не отдельными фактами, а целенаправленной политикой нацистской Германии.

Так, начальник охранной полиции и жандармерии Киева Пауль Шеер, руководивший массовыми расстрелами и причастный к гибели более 150 тыс. советских граждан, в июне 1942 года присутствовал в ставке фюрера в лесу близ Житомира. Там состоялось совещание руководителей немецких карательных органов на Украине и выступление Адольфа Гитлера. Гитлер, как следует из документов, утверждал, что немцы имеют право на украинские земли, а также рассказал о планах по вытеснению украинцев с их территории и переселению туда немцев. Карательным органам, позднее рассказывал Шеер, отводилась задача по очищению территорий.

«После таких признаний вряд ли останутся иллюзии о создании процветающего украинского государства в случае победы нацистской Германии, то, как сегодня это позиционируется на Украине», — заявила Малышева.

Другой нацистский преступник, генерал-лейтенант, комендант тылового района 6-й армии вермахта Карл Буркхард рассказал, что получал от командования указания об истреблении мирного населения, в том числе в Донбассе. Командующий 6-й армией Карл-Адольф Холлидт, по его словам, говорил, что только силой оружия можно навести порядок на оккупированных советских территориях и заставить их население повиноваться немецким войскам.

«Более того, чем больше будет уничтожено советских граждан, тем, стало быть, нам, немцам, легче будет проводить свою политику», — цитировал Холлидта комендант Буркхард.

Малышева добавила, что рассекречивание документов — лишь первый шаг. Их содержание нужно довести до общественности, придать им общественный дискурс и использовать прежде всего в образовательном процессе. Рассекреченные документы по Киевскому процессу переданы Музею Победы.

Как сообщало ИА Регнум, в России продолжается работа с архивными документами периода Великой Отечественной войны. Так, в апреле 2023 года были опубликованы новые рассекреченные сведения о последних днях главы нацистской Германии Адольфа Гитлера в рейхсканцелярии. В августе — документы по розыску на освобождённой территории Латвийской ССР пособников нацистов — членов латышской националистической организации «Айзсарги», принимавших активное участие в уничтожении мирного населения.