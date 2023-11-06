Екатеринбург, 6 ноября, 2023, 18:27 — ИА Регнум. Казанский «Рубин» одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счётом 1:0.

Иван Шилов ИА Регнум

Единственный гол в матче забил аргентинский полузащитник «Рубина» Валентин Вада на 60-й минуте.

На сегодняшний день «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 19 очков. «Урал» идёт на 11-м месте с 16 очками.

Как ранее сообщало ИА Регнум, «Оренбург» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 14-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:1. Футболисты «Оренбурга» вышли вперёд на 72-й минуте, отличился нападающий Дмитрий Воробьёв. «Ростов» сравнял счёт на 85-й минуте благодаря голу защитника Максима Осипенко.