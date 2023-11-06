Тбилиси, 6 ноября, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Грузия в будущем станет членом Европейского союза. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, ссылаясь на заявление спецпредставителя ЕС Дирка Шубеля по итогам переговоров между грузинскими властями и делегацией спецпредставителей ЕС по вопросам Восточного партнерства и стран — членов ЕС.

Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

«Евросоюз стоит рядом с Грузией, и мы не сомневаемся, что в будущем страна станет членом Евросоюза», — передаёт слова Шубеля пресс-служба.

Спецпредставитель ЕС также отметил, что визит делегации Евросоюза в Тбилиси за два дня до публикации отчёта о выполнении Грузией 12 рекомендаций для получения статуса кандидата в члены ЕС является «хорошим знаком», а в Брюсселе проводят «заключительные работы» по составлению отчёта Еврокомиссии, который опубликуют 8 ноября.

Грузинский премьер, в свою очередь, отметил, что Грузия по всем пунктам достигла прогресса, сделала максимум для их выполнения и рассчитывает на должную оценку в отчёте комиссии.

3 марта премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что правительство страны подало официальную заявку на вступление в Европейский союз. Государственный деятель добавил, что прилагает усилия, «направленные на объединение в единой европейской семье».

По словам Гарибашвили, принятие Евросоюзом в очередной раз отрицательного решения по статусу Грузии в качестве кандидата на вступление в ЕС станет большой ошибкой. Гарибашвили добавил, что Евросоюз обязан до конца года предоставить Грузии «заслуженный» статус кандидата в члены ЕС, который Украина и Молдавия получили летом прошлого года.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что отсутствие у Грузии статуса кандидата в Европейский союз является несправедливым по отношению к Тбилиси. Он отметил, что отсутствие у Грузии статуса кандидата в Евросоюз, вероятно, является следствием «усталости ЕС от расширения». Кроме того, по словам Орбана, многие европейские лидеры не хотели бы, чтобы Тбилиси получил необходимые финансовые ресурсы после вступления в объединение.