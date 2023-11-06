Москва, 6 ноября, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Системы залпового огня «Град» группировки войск «Днепр» нанесли массированные удары по позициям ВСУ на херсонском направлении, сообщили 6 ноября в Министерстве обороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Используя тактику огневой карусели, артиллеристы группировки методично уничтожают боевую технику и склады с боеприпасами ВСУ, разрушают замаскированные оборонительные сооружения и пункты управления противника», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что точность и эффективность ударов обеспечили операторы беспилотных летательных аппаратов. Разведданные от них оперативно передавались командирам реактивно-артиллерийских батарей для мгновенного открытия огня.

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Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины за прошедшую неделю боёв на херсонском направлении в зоне специальной военной операции потеряли до 550 военнослужащих.

Кроме того, российские войска сорвали попытки подразделений ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра. Планы противника сорвала российская артиллерия.