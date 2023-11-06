Красногорск, 6 ноября, 2023, 18:50 — ИА Регнум. Один человек погиб, несколько пострадали в массовом дорожно-транспортном происшествии на автодороге «Каспий» в Каширском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По предварительным данным, днём 6 ноября на 140-м километре автотрассы «Каспий» автомобиль «Рено» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя автотранспортными средствами.

Уточняется, что в результате ДТП один человек получил не совместимые с жизнью травмы, пять человек пострадали, среди них двое несовершеннолетних. Пострадавшие были доставлены в медучреждение.

Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, движение частично ограничено.

Как передавало ИА Регнум, на автодороге Москва — Ярославль — Вологда — Архангельск в Александровском районе Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшими. По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения. В результате погибли пять человек. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личности погибших. На месте ДТП находятся следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции.