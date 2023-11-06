Москва, 6 ноября, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Украинские боевики устраивают расправы над жителями Запорожья за пророссийскую позицию. Об этом рассказал попавший в плен военнослужащий ВСУ в беседе с «РИА Новости».

Ximena Borrazas/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Потому что много людей (настроенных против России. — Прим. ред.) поприходило с фронта. Даже до СБУ дело не дойдёт: боевики приедут — и разговор закончится. Люди сдадут. Скажут, что ты говоришь за Россию, поддерживаешь — и всё. Ребята пропадали», — рассказал агентству украинский боец.

По словам военнослужащего, к расправам могут привести даже разговоры «среди своих».

«Поговорил — и через два дня пропал человек. Говорят, заехали бойцы, которые на посёлке проживают. Повезли на воспитательную беседу — и всё, пропал», — добавил пленный ВСУ.

Агентство уточняет, что до начала специальной военной операции военный жил в городе Запорожье и был мобилизован летом этого года, однако вскоре попал в плен на фронте.

Как сообщало ИА Регнум, ранее другой военнопленный ВСУ рассказал, что медкомиссию перед отправкой в армию проводят всего за 10 минут. Украинский боец также добавил, что в учебной части большую часть времени новобранцы «ходят в наряды и убирают территорию». Он сообщил, что украинские офицеры занимаются денежными поборами: собирали деньги на ремонт своих автомобилей, а тех, кто не подчинялся, увозили и избивали. Военный рассказал, что после поборов денег хватало лишь на сигареты.

Пленный также сказал, что украинские офицеры не воюют на передовой вместе с солдатами, а остаются далеко в тылу.

Как сообщил 31 октября пленный украинский военный Владимир Мурга, ВСУ испытывает недостаток кадров, в том числе сержантов и младших офицеров. В итоге на штурмы мобилизованных ведут рядовые.

Он предположил, что звания военным, которые фактически выполняют работу младших офицеров, не дают, чтобы платить меньше денег.