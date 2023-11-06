Палестина, 6 ноября, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Южная часть сектора Газа, разделённого надвое израильской армией, превращается в большой «концентрационный лагерь». Об этом заявил 6 ноября обозреватель телеканала Al Jazeera Хани Махмуд.

Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

«Постепенно южная часть Газы превращается в большой концентрационный лагерь, где Израиль приказывает людям переезжать с севера на юг, а затем оставляет их там», — отметил Махмуд, проживающий в городе Хан-Юнис на юге анклава.

Он предположил, что в этом заключается новая стратегия Израиля. При этом те, кто остался в северной части анклава, испытывают большие трудности с эвакуацией, добавил обозреватель.

Из-за притока беженцев население Хан-Юниса в последнее время намного увеличилось.

Как сообщало ИА Регнум, ранее власти Израиля в связи с проведением против ХАМАС военной операции «Железные мечи» призвали население сектора Газа эвакуироваться в южную часть анклава. По данным палестинского минздрава на 6 ноября, число погибших от бомбардировок Израиля в секторе Газа превысило 10 тыс. человек.