Ростов-на-Дону, 6 ноября, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Российские военные работали по воздушным целям в зоне СВО из Ростовской области, сообщил 6 ноября губернатор области Василий Голубев в своём Telegram-канале.

Артур Лебедев/ТАСС

«В 16:25 наши военные работали по воздушным целям в зоне спецоперации. Происшествий на территории Ростовской области не зафиксировано», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, 2 ноября Голубев информировал, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две воздушные цели в Ростовской области. Всего же ночью 2 ноября российские военные засекли и обезвредили в общей сложности шесть украинских беспилотников самолётного типа в небе над Чёрным морем и Крымом.

Система противовоздушной обороны отработала в Ростовской области и 29 октября, поразив воздушную цель. Тогда губернатор заявил, что последствий на земле нет.

В Ростове-на-Дону 24 октября также сработали системы противовоздушной обороны по целям в зоне спецоперации за пределами области.