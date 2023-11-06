Челябинск, 6 ноября, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Легковой автомобиль и школьный автобус столкнулись в Чебаркульском районе Челябинской области, в результате погибли женщина-водитель и ребёнок. Об этом сообщает 6 ноября пресс-служба УМВД по региону.

Управление Госавтоинспекции Челябинской области

ДТП случилось около 14:15 по местному времени (12:15 мск) на 10-м километре автодороги Черновское — Кундравы. Женщина 1991 года рождения, управлявшая автомобилем ВАЗ-21 099, выехала на встречную полосу. По предварительным данным, она не справилась с управлением.

Автомобиль столкнулся с автобусом ПАЗ, в котором находились 18 детей и пятеро взрослых. В автобусе никто не пострадал. Женщина-водитель и её пассажир — семилетний ребёнок — погибли.

Подробности аварии устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, в Иркутской области двое взрослых и двое детей погибли в автомобиле, который съехал в реку. Машину с телами погибших обнаружили утром 5 ноября в реке Куте.