Москва, 6 ноября, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Большая группа бывших бойцов ЧВК «Вагнер» проходит интенсивный курс подготовки в составе спецназа «Ахмат». Об этом 6 ноября сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

Александр Река/ТАСС

Он отметил, что перед началом выполнения оперативно-боевых задач бойцам нужно пройти боевое слаживание, это ощутимо повысит их эффективность на линии соприкосновения.

Кадыров отметил, что инструкторы подошли к данному вопросу основательно.

«Как известно, стратегия и тактика наших подразделений на передовой меняется в зависимости от полученного опыта и технологий. Поэтому важно, чтобы каждый боец обладал самыми последними знаниями, навыками и умениями», — сообщил глава региона.

Он также опубликовал кадры тренировки российских военнослужащих. Курсы тактической стрельбы, полевой медицины, подготовка снайперов, пулеметчиков, саперов, артиллеристов — это лишь часть обширной программы обучения, уточнил Кадыров.

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Как передавало ИА Регнум, бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» создали отряд «Камертон» в составе спецназа «Ахмат». Новое формирование начало проходить боевое слаживание на полигонах в зоне проведения специальной военной операции. Тренировки проводят постоянно, проблем с боеприпасами нет, бойцы тренируются столько, сколько скажет командир, добавили в подразделении.

Президент России Владимир Путин 5 октября заявил, что несколько тысяч экс-бойцов ЧВК «Вагнер» подписали контракты с Минобороны. Как отметил глава государства, не существует единого мнения о необходимости наличия в России частных военных компаний, но если их и создавать, то на основе закона. Путин назвал работу группы «Вагнер» как частной военной компании корявой именно поэтому, из-за отсутствия правовой составляющей.

Позднее, 29 октября, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бывшие «вагнеровцы» переходят на службу в состав спецназа «Ахмат». По его словам, в очередной группе, изъявившей такое желание, оказались более 170 бывших сотрудников ЧВК. Кадыров добавил, что они и ранее заключали контракты с «Ахматом», но менее массово, и выразил уверенность, что их примеру будут следовать оставшиеся представители группы. Днём ранее об этом сообщал и командир «Ахмата» Апты Алаудинов.