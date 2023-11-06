Москва, 6 ноября, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Известный российский и советский актёр, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин 6 ноября попал в одну из столичных клиник с предварительным диагнозом — инсульт. В театре подтвердили факт его госпитализации, отметив, что не располагают большей информацией о его здоровье.

Владимир Федоренко/РИА Новости Юрий Соломин

Упал в обморок

О госпитализации 88-летнего артиста стало известно днём 6 ноября. По данным Telegram-канала «112», он упал в обморок в своей квартире в центре Москвы. Приехавшие по вызову медики приняли решение немедленно доставить его в больницу.

Директор Малого театра Тамара Михайлова подтвердила информацию о его госпитализации. В беседе с «Пятым каналом» она уточнила, что Соломин упал во дворе собственного дома. Он потерял сознание, когда садился в машину, чтобы отправиться в Малый театр на Ордынке.

«Он действительно госпитализирован. С каким диагнозом, я не знаю», — сказала она, добавив, что сейчас Соломин пришёл в сознание.

Предварительный диагноз

Позднее стала известна предварительная причина плохого самочувствия артиста. По данным «112», Соломина госпитализировали с инсультом. Уточняется, что пока артист проходит ряд обследований, после которых врачи установят точный диагноз.

Между тем пресс-секретарь актёра не подтвердил сообщения об инсульте, пояснив, что выдающийся актёр «просто отдыхает». Режиссёр Андрей Житинкин, сотрудничающий с Малым театром, сообщил, что актёр часто ложится в больницу для профилактических обследований, и отметил, что в Малом театре ни о чем подобном (об инсульте) не сообщали.

Биография

Юрий Мефодьевич Соломин родился 18 июня 1935 года в городе Чите. После окончания школы в 1953 году поступил в Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина при Малом театре, которое окончил в 1957 году, и сразу был принят в труппу Малого театра.

Всего в Малом театре Юрий Соломин исполнил более 50 ролей. Среди них — роль Хлестакова в спектакле Игоря Ильинского «Ревизор» по одноименной комедии Николая Гоголя, главные роли в спектаклях «Царь Фёдор Иоаннович» по пьесе Алексея Толстого, «Леший», «Дядя Ваня» и «Чайка» по произведениям Антона Чехова, «Сирано де Бержерак» по пьесе Эдмона Ростана, «Пучина» по пьесе Александра Островского и др.

В 1988 году он был избран художественным руководителем Малого театра. В 2019 году Министерство культуры РФ подписало с Соломиным бессрочный контракт на продолжение работы в должности худрука театра.

В кинематографе всесоюзное признание актёру принесла роль Павла Кольцова в фильме «Адъютант его превосходительства». Также он сыграл во многих знаменитых картинах, таких как «Блокада», «Летучая мышь», «ТАСС уполномочен заявить», «Хождение по мукам», «Анна Карамазоф», а также оскароносный фильм «Дерсу Узала» Акиры Куросавы.

Как режиссер Соломин снял 11 картин, в числе которых «Скандальное происшествие в Брикмилле», «Берег его жизни», «В начале было Слово», фильм-спектакль «Таинственный ящик» по пьесе Петра Каратыгина, «Власть тьмы», «Ревизор».

В 2019-м году Соломин перенёс тяжелую утрату — смерть супруги Ольги. С тех пор он много работал и практически «жил» в Малом театре, как рассказывали его коллеги.