Тверь, 6 ноября, 2023, 17:24 — ИА Регнум. В Твери задержали подозреваемого в совершении развратных действий в отношении малолетней девочки. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Тверской области.

ФСБ РФ/РИА Новости

По версии следствия, находясь в пассажирском автобусе, который следовал по Московскому району города Твери, мужчина совершил в отношении малолетней девочки развратные действия.

Отмечается, что фигурант был задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

В отношении гражданина иностранного государства 1971 года рождения было возбуждено уголовное дело по признакам совершения развратных действий, пояснили в пресс-службе.

Следователи изъяли видеозапись с камеры видеонаблюдения, расположенной в салоне автобуса. Расследование дела продолжается.

Как передавало ИА Регнум, пожилой пассажир авиарейса Сургут — Санкт-Петербург насильно делал массаж девятилетней девочке во время полёта. Теперь его ищет полиция. Школьница летела одна, из-за чего к ней стал приставать пожилой мужчина. Он настойчиво навязывал ей массаж. После посадки девочка рассказала о произошедшем своему отцу, а тот обратился к сотрудникам аэропорта. Выяснилось, что к ребёнку приставал 80-летний К. из Сургута. На страницах мужчины в соцсетях указано, что он находится в «активном поиске». Его местонахождение устанавливает полиция.