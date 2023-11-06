Тель-Авив, Израиль, 6 ноября, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Истребители армии Израиля (ЦАХАЛ) за прошедшие сутки нанесли удары по 450 военным объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Global Look Press/JINI via Xinhua

«За последние 24 часа истребители ЦАХАЛ нанесли удары по 450 объектам ХАМАС», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что сухопутные подразделения ЦАХАЛ взяли под свой контроль военный лагерь ХАМАС в секторе Газа, на территории которого расположены наблюдательные посты, площадки для тренировок боевиков, а также подземные туннели.

Как сообщало ИА Регнум, в секторе Газа число погибших от бомбардировок Израиля превысило 10 тыс. человек, среди них 4104 — дети.

5 ноября пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что израильская армия полностью окружила город Газу и вышла к Средиземному морю. По его словам, город Газа также окружён с юга.

ЦАХАЛ 5 ноября сообщила об обнаружении на севере сектора Газа «точек доступа» к подземным тоннелям ХАМАС, в которых, согласно данным американского издания The New York Times, находятся запасы продуктов питания, воды, медикаментов, оружия и боеприпасов.