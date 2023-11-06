Москва, 6 ноября, 2023, 18:07 — ИА Регнум. С 6 по 9 ноября в павильоне НК «Роснефть» на международной выставке-форуме «Россия» в Москве проходят Дни Красноярского края и презентация уникального мирового проекта «Восток Ойл». Гости экспозиции знакомятся с национальной культурой, играют в традиционные игры, пробуют блюда народов, проживающих на этой земле, а также узнают о вкладе «Роснефти» в развитие региона.

Пресс-служба НП «Роснефть» «Роснефть» представила проект «Восток Ойл» на выставке-форуме «Россия»

Сегодня в Красноярском крае НК «Роснефть» реализует 17 проектов, развивает современные предприятия, включая «РН Ванкор», «Востсибнефтегаз», «Славнефть-Красноярскнефтегаз», Ачинский нефтеперерабатывающий завод, которые занимаются сервисом, сбытом и логистикой. Но особое место среди них принадлежит «Восток Ойл» — крупнейшему инвестиционному проекту нефтегазовой отрасли мирового уровня. По оценкам экспертов, его ресурсная база превышает 6,5 млрд тонн премиальной нефти. Это уникальная легкая нефть премиум качества, содержание серы в которой не превышает 0,1%.

Среди преимуществ проекта «Восток Ойл» — низкая стоимость добычи и углеродный след, который равен всего лишь четверти от среднемировых показателей новых проектов.

Ожидается, что реализация проекта даст прирост годового ВВП России на 2%, обеспечит повышение внутреннего спроса в размере 112 трлн руб. и принесет 45 трлн руб. в бюджет. Для работы над ним компания заключила более 50 контрактов на общую сумму 624 млрд руб.

Представители «Роснефти», опираясь на результаты геологоразведки, планируют высокие уровни добычи на многие десятилетия. По их данным, через десять лет объем добычи должен достичь 115 млн тонн нефти.

«В программе геологоразведочных работ новые месторождения открываются каждый год. Например, в 2020 году было открыто уникальное Западно-Иркинское месторождение на Таймыре, которое, по мнению мирового экспертного сообщества, является крупнейшим открытием и значимым событием для всех. Только за прошлый год ресурсная база проекта была дополнительно увеличена на 300 миллионов тонн. Помимо геологоразведки и разработки на новых перспективнейших месторождениях Таймыра, огромная ресурсная база которых, судя по всему, внесет основной вклад в реализацию проекта «Восток Ойл», планируется бурение порядка 12 тыс. скважин, — рассказал вице-президент — главный геолог НК «Роснефть» Андрей Поляков. — Для этого будут задействованы 100 новейших установок российской разработки, спроектированных специально для сложных условий Таймыра. Такие установки могут бурить скважины протяженностью до 6 км в суровых условиях Крайнего Севера, что позволит обеспечить бесперебойную работу при любой погоде».

Важную роль в проекте играет трубопровод протяженностью около 770 км, включающий семикилометровый туннель под Енисеем, который доставит нефть в порт «Бухта Север». Здесь усилиями «Роснефти» откроется глобальный транспортный хаб, где разместится крупнейший в России нефтеналивной терминал на 102 резервуара, два грузовых, два нефтеналивных и один причал для портового флота общей протяженностью почти 1,5 км. Сейчас здесь работает временный причал, который принимает грузы для строительства объектов нефтеналивного терминала.

Как отмечают в компании, синхронизация работы в порту и на месторождениях «Восток Ойл» позволит уже в следующем году отправлять нефть ледовыми танкерами, а также сократить сроки доставки и повысить их надежность. Выход на трассу Северного морского пути откроет проекту «Восток Ойл» кратчайшую дорогу на рынки развитых и развивающихся стран и сведет к нулю риски от использования сторонних логистических маршрутов.

Проект «Восток ойл» — это не только добыча и транспортировка нефти, но и важнейшие преобразования всего Красноярского края. Модернизируется инфраструктура аэропортов Игарки, Норильска и Диксона, запланировано строительство 12 электростанций и порядка 8 тыс. км линий электропередачи. Авторы проекта подчеркивают, что его энергопотребности почти полностью обеспечивает попутный газ и ветрогенерация.

По словам губернатора Красноярского края Михаила Котякова, серьезное место отводится экологической повестке и сохранению природы региона. «Мы совместно запустили проект, который фактически предполагает снижение углеродного следа, — отметил он. — Это принципиально важный лесоклиматический проект, в котором «Роснефть» берет на себя обязательства развивать наши леса. Такой подход позволит обеспечить утилизацию СО2 в эквиваленте более 10 миллионов тонн. Решение этой задачи требует серьезных научных исследований, включает поиск технологических решений, поэтому для Красноярского края его реализация — это и наука, и образование, и инфраструктура, и экономика, и бюджет, и в первую очередь уверенность жителей Красноярского края в будущем».

«Роснефть» поддерживает образовательные учреждения, которые готовят специалистов для проекта. Только в ходе строительства будут привлечены более 400 тысяч сотрудников, а более 130 тысяч человек обеспечат эксплуатацию месторождений. Совместные усилия НК «Роснефть» и Красноярского края направлены на то, чтобы подготовить специалистов, квалификация которых будет соответствовать самым высоким профессиональным стандартам и задачам по развитию нефтегазовой отрасли страны, заявил Михаил Котюков и напомнил, что работа эта ведется уже более десяти лет.

«Для подготовки таких специалистов еще в 2010 году «Роснефть», федеральный центр и регион сформировали Институт нефти и газа на базе Сибирского федерального университета, напомнил он. Этот институт привлекает внимание многих абитуриентов, конкурс растет из года в год: в 2010 году это было два с половиной человека на место, а в этом году у нас рекорд — 20 человек в целом по институту, а на специальность по нефтегазовому делу — 45 человек на бюджетное место. Это показывает уровень доверия молодежи края, ее веру в развитие всей отрасли и реализацию региональных проектов. Что же касается трудоустройства, то оно находится на отметке 100%».

«Также в университете кроме института работает корпоративный нефтегазовый центр, программы повышения квалификации и подготовки преподавателей, потому что развитие технологий постоянно привносит в жизнь что-то новое», — добавил губернатор.

Для вахтовиков, которые работают над реализацией проекта «Восток Ойл», подготовлены современные модульные дома с вентиляцией, мебелью, необходимой бытовой техникой и спутниковым телевидением. Жилые комплексы ничем не отличаются от привычного города. В них есть магазины и кафетерии, спортивные и тренажерные залы, бильярдные и теннисные площадки, прачечные и столовые.

Как отметил Андрей Поляков, в жилом комплексе нового формата для повышения социально-бытовых условий компания внедряет пилот цифровой экосистемы: создано специальное мобильное приложение для управления различными сервисами, работают персональные карты идентификации и система безналичных платежей во всех торговых точках.

Сотрудники могут при необходимости обратиться к врачу. На месторождениях можно получить все виды медицинской помощи, от стоматологии до палат интенсивной терапии, или получить консультации лучших специалистов Красноярска. В экстренных случаях борт санавиации готов вылететь на самые удаленные объекты. Воспользоваться всеми возможностями современной медицинской инфраструктуры могут и местные жители.

Эти и другие факты о работе над проектом «Восток Ойл» можно узнать в павильоне НК «Роснефть», который открыт на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия». Также гости имеют уникальную возможность познакомиться поближе с жизнью в Красноярском крае: увидеть выступления народных музыкальных коллективов, открыть секреты костюмов эвенков и северного многоборья, присоединиться к мастер-классам по созданию украшений из бисера и игре на музыкальном инструменте варган и, конечно, попробовать национальные угощения.