Тель-Авив, Израиль, 6 ноября, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Командир одного из батальонов палестинского движения ХАМАС Ваэль Асефа убит в ходе операции в секторе Газа. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ilia Yefimovich/dpa/picture-allianсе/ТАСС

«Ночью в результате удара истребителя ВВС Израиля, нанесённого на основании разведданных Службы общей безопасности и ЦАХАЛ, был убит командир батальона ХАМАС «Дейр-эль-Балах» Ваэль Асефа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что он был причастен к организации нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Как ранее передавало ИА Регнум, пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что израильские истребители за сутки нанесли удары по 450 объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Отмечается, что удары были нанесены в том числе по туннелям, военным базам, наблюдательным постам, а также пусковым установкам противотанковых ракет.

По информации телеканала Al Hadath, более 200 человек в секторе Газа погибли за ночь в результате действий ЦАХАЛ.

Израиль начал операцию «Железные мечи» в ответ на атаку ХАМАС 7 октября с использованием трёх тысяч ракет. ЦАХАЛ наносит удары по Газе, где находятся подразделения ХАМАС. Армия Израиля 27 октября начала наземную операцию.