Париж, 6 ноября, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил возмущение в связи с отказом главы киевского режима Владимира Зеленского от переговоров с Россией на фоне тяжёлого положения ВСУ.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Что за игру ведет Зеленский?! Он только что заявил, что не готов разговаривать с Россией! Так что же он хочет делать? Жертвовать своим народом до последнего украинца?» — написал Филиппо в соцсети Х.

Он добавил, что даже главком ВСУ Валерий Залужный признаёт, что для Киева всё потеряно, а советники Зеленского говорят прессе, что глава режима сошёл с ума.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский в интервью NBC пригласил экс-президента США Дональда Трампа приехать в Киев, где собрался объяснить бывшему американскому лидеру невозможность урегулировать конфликт за сутки.

Залужный в интервью изданию The Economist заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ никак не могут добиться серьёзных успехов. Он признал, что в ходе контрнаступления украинская армия завязла на минных полях.

В августе президент РФ Владимир Путин заявил, что действия России на Украине продиктованы только желанием прекратить развязанную Западом войну. Выступая по видеосвязи на саммите БРИКС в ЮАР, глава государства напомнил об антиконституционном госперевороте на Украине, который произошёл при поддержке Запада. Как добавил российский лидер, после него против несогласных развязали жестокую войну на истребление.

До этого президент неоднократно заявлял, что никогда не отказывался от мирных переговоров, однако ключ к решению проблемы Украины — на стороне западных стран.