В Киеве раскритиковали слова главы Еврокомиссии о достижениях Украины
Стефанишину возмутили слова главы ЕК об условиях вступления в ЕС для Украины
Лондон, 6 ноября, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина раскритиковала слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о достижениях Киева по выполнению требуемых условий для вступления в Евросоюз. Об этом сообщила британская газета Financial Times.
По словам Урсулы фон дер Ляйен, Украина проводит «масштабные реформы», эта страна имеет шансы начать процесс переговоров о вступлении в Евросоюз уже в текущем году, Киев уже прошёл более 90% пути.
Стефанишина отметила, что такие заявления, как правило, носят негативный характер. Даже 99,9% — это негативный тезис для Украины, потому что речь идёт об экзистенциальных изменениях государства.
«Это звучит как «вы сделали 90%, и у вас есть только три дня, чтобы выполнить остальное», — приводит газета её слова.
Как передавало ИА Регнум, читатели Die Welt раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за её заверения главе киевского режима Украины Владимиру Зеленскому о скором вступлении страны в Евросоюз. По словам пользователей, если на Украине что и изменилось, так это то, что это государство развалилось ещё больше.
Стало известно, что 4 ноября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев.
Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо осудил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, пообещавшую ввести 12-й пакет антироссийских санкций на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение о том, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев ради своих амбиций. Политик отметил, что Урсула фон дер Ляйен прибыла в столицу Украины «неожиданно с уже шестым визитом». Лидера киевского режима Владимира Зеленского он назвал «абсолютно списанным политическим игроком». Между ним и фон дер Ляйен Соскин провёл параллель, отметив, что им обоим «осталось полгода».