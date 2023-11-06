Лондон, 6 ноября, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина раскритиковала слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о достижениях Киева по выполнению требуемых условий для вступления в Евросоюз. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Урсула фон дер Ляйен

По словам Урсулы фон дер Ляйен, Украина проводит «масштабные реформы», эта страна имеет шансы начать процесс переговоров о вступлении в Евросоюз уже в текущем году, Киев уже прошёл более 90% пути.

Стефанишина отметила, что такие заявления, как правило, носят негативный характер. Даже 99,9% — это негативный тезис для Украины, потому что речь идёт об экзистенциальных изменениях государства.

«Это звучит как «вы сделали 90%, и у вас есть только три дня, чтобы выполнить остальное», — приводит газета её слова.

Как передавало ИА Регнум, читатели Die Welt раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за её заверения главе киевского режима Украины Владимиру Зеленскому о скором вступлении страны в Евросоюз. По словам пользователей, если на Украине что и изменилось, так это то, что это государство развалилось ещё больше.

Стало известно, что 4 ноября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев.

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо осудил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, пообещавшую ввести 12-й пакет антироссийских санкций на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение о том, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев ради своих амбиций. Политик отметил, что Урсула фон дер Ляйен прибыла в столицу Украины «неожиданно с уже шестым визитом». Лидера киевского режима Владимира Зеленского он назвал «абсолютно списанным политическим игроком». Между ним и фон дер Ляйен Соскин провёл параллель, отметив, что им обоим «осталось полгода».