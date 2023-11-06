Вашингтон, 6 ноября, 2023, 16:50 — ИА Регнум. НАТО ожидает «печальное будущее» после фиаско, которое альянс потерпел в украинском конфликте. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я не думаю, что у НАТО есть будущее. Он (альянс. — Прим. ред.) не сможет ничего сделать, чтобы остановить или положить конец конфликту… И надо учитывать тот факт, что Украина фактически имела вторую по величине армию в альянсе после США, а за ней следовала Турция», — сказал Джонсон.

По мнению специалиста, конфликт на Украине обернулся провалом для альянса, а западные политики вскоре начнут быстро «умывать руки», чтобы дистанцироваться от Украины, так как не захотят быть связаны с проигрышным делом.

Ранее в интервью этому же YouTube-каналу бывший дипломат США Час Фриман заявил, что у Вооружённых сил Украины закончилось «пушечное мясо», которое они могли бы использовать для наступления. Он отметил, что в связи с этим Украине грозит потеря ещё больших территорий. Кроме того, Фриман обратил внимание на «серьёзные разногласия» внутри НАТО, проявившиеся на фоне провала наступления ВСУ.

Как передавало ранее ИА Регнум, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Запад публично признать поражение Украины. Филиппо, комментируя признание премьер-министром Италии Джорджей Мелони «неудачным» контрнаступления ВСУ в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), добавил, что политики из западных стран боятся публично высказываться о поражении Украины.