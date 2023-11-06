Оренбург, 6 ноября, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Внедорожник врезался в табун лошадей на трассе в Оренбургской области, в результате погибли 14 животных. Об этом сообщает 6 ноября пресс-служба УМВД по региону.

РИА Новости/ Виталий Аньков

По данным ведомства, ДТП случилось неподалёку от села Тасбулак Новоорского района. За рулём Toyota Land Cruiser находился 39-летний житель Орска. Он совершил наезд на табун лошадей, принадлежащих местному жителю.

В результате погибли все 14 лошадей. Водитель получил перелом нижней челюсти и множественные травмы лица. Его доставили в больницу, где оказали помощь. Затем мужчину отпустили домой.

Как сообщало ИА Регнум, ранее на Алтае местный житель сбил на автомобиле чужую лошадь. Прямо на дороге он разделал тушу, сложил мясо в багажник, а спустя несколько дней продал. Владелец лошади, не обнаружив своё животное, заявил в полицию. В отношении водителя возбудили уголовное дело.