Москва, 6 ноября, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры поражения грузовика с боеприпасами ВСУ. Видео опубликовано 6 ноября в Telegram-канале ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

«Барражирующий боеприпас «Ланцет» поразил автомобиль подвоза боеприпасов ВСУ. Грузовик загорелся, цель уничтожена», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА Регнум, Минобороны показало кадры уничтожения позиций 81-й бригады ВСУ. Отмечается, что российские артиллеристы прореживают ряды 81-й аэромобильной бригады противника в районе Белогоровки.

Минобороны также показало видео уничтожения на запорожском направлении немецкого танка Leopard, стоящего на вооружении ВСУ. Танк ликвидировали при попытке атаковать позиции российских подразделений.

Ранее военное ведомство опубликовало видео уничтожения опорных пунктов украинских войск. Артиллерия Южной группировки войск уничтожила опорные пункты, укрытия и штурмовые группы ВСУ.