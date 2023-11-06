Алжир, 6 ноября, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун призвал юристов из арабских стран и правозащитные организации подать иск в Международный уголовный суд (МУС) против Израиля за преступления против Палестины. Видеофрагмент выступления алжирского лидера перед судейским корпусом страны распространила его канцелярия.

ТАСС/EPA/Josh Walet Протесты у здания Международного головного суда

По словам Теббуна, армия Израиля каждый день «на виду у всех и при молчании всего мира совершает чудовищную резню в отношении братского палестинского народа».

Он призвал свободных людей мира, арабских юристов и правозащитные организации подать иск к Израилю в Международный уголовный суд, «чтобы положить конец десятилетиям безнаказанности за преступления в отношении Палестины».

Как передавало ИА Регнум, в министерстве здравоохранения сектора Газа сообщили, что армия Израиля нанесла удары истребителями по психиатрической и офтальмологической больницам, в результате чего основные части зданий были разрушены.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш осудил удар израильской армии по машинам скорой помощи в секторе Газа. Генсек назвал ужасными фотографии тел погибших рядом с больницей. Гутерриш добавил, что в Газе катастрофическая гуманитарная ситуация — нет ни лекарств, ни воды, ни продовольствия.

Президент России Владимир Путин назвал палестино-израильский кризис ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование ситуации. На встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани российский лидер выразил сожаление в связи с обострением в Израиле.