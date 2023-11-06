Дублин, 6 ноября, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Власти Ирландии намерены отменить бесплатное проживание для украинских беженцев и принять другие меры, чтобы сократить их приток в страну. Об этом 5 ноября написала газета The Irish Times со ссылкой на премьер-министра страны Лео Варадкара.

Zuma/TASS

По информации издания, правительство Ирландии планирует до конца 2023 года принять меры, обязующие украинских беженцев платить за проживание и предусматривающие изменения в выплатах им пособий.

Отмечается, что это связано с нехваткой мест в объектах их размещения. Причём детали этих мер пока не согласованы.

По словам Варадкара, у ирландских властей больше нет возможностей для размещения беженцев, поэтому они вынуждены селить их в палатки. Он добавил, что нужно принять меры, которые замедлят приток беженцев.

Как ранее сообщало ИА Регнум, беженка из Киева Ирина Мажак сказала в интервью The Irish Times, что украинским беженцам в Ирландии нужно искать заработок, а не сидеть и ждать пособия. По её словам, властям Дублина стоит перенаправить выделяемые на беженцев деньги на наиболее уязвимые слои населения. Соотечественникам она посоветовала интегрироваться и найти рабочие места.