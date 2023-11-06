Москва, 6 ноября, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении мужчины, открывшего стрельбу возле московского ресторана, сообщили 6 ноября в пресс-службе прокуратуры Москвы.

«В отношении стрелявшего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Мужчина был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), его привлечение к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что в прокуратуре проконтролируют ход расследования.

В ведомстве отметили, что в ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.

Как передавало ИА Регнум, инцидент со стрельбой произошёл возле ресторана Brauhaus Moscow Paveletsky на Шлюзовой набережной вечером 5 ноября. Между посетителями заведения произошёл конфликт, в ходе которого раздались выстрелы. На место прибыли сотрудники экстренных служб, вокруг ресторана установили заграждение. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

Главного фигуранта инцидента позднее задержали. Им, по данным СМИ, оказался 37-летний чемпион Европы по боксу Никита Иванов. Причём это не первое происшествие с привлечением спортсмена к ответственности.

Позже стало известно, что причиной стрельбы у московского ресторана, расположенного на Шлюзовой набережной, в результате которой пострадали четыре человека, могла стать просьба закурить. По заявлению главного пострадавшего — 21-летнего студента Олега Гусаревича, слова которого приводит издание KP.RU, чемпион мира по боксу Никита Иванов находился в состоянии алкогольного опьянения, когда вышел на прилегающую к ресторану территорию и пристал к компании молодых людей, попросив угостить его сигаретой. Однако очень скоро развязалась драка, которую пытались разнять работники ресторана. В ответ Иванов достал пистолет и стал стрелять по ногам охранников заведения.