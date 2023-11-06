Москва, 6 ноября, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев во время марафона общества «Знание» заявил, что не променяет русские берёзки на испанские сосны.

Александр Вильф/ РИА Новости Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев

Он вспомнил чемпионат мира в 2018 году, когда футболисты «объединились» с болельщиками.

«Любовь была на пределе возможностей. У меня наворачивались слезы. Это был лучший спортивный праздник», — отметил спортсмен в ходе лекции «Вратарь, подаривший надежду».

Акинфеев выразил сожаления по поводу того, что российские спортсмены не могут выступать на международных соревнованиях.

«Всё русское я люблю больше всего», — признался спортсмен, добавив, что всё, что происходит в России, для него самое лучшее.

Вратарь ЦСКА указал на то, что у него не было мечты уехать за границу.

«Я русский душой человек, который не променяет русские берёзки на испанские сосны», — подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, процесс обратной миграции IT-специалистов из зарубежной «релокации» в Россию начался — такой вывод следует из заявления, которое 20 июня сделал глава Минцифры Максут Шадаев. Министр отметил, что какой-то государственной программы по возвращению программистов и других специалистов цифровой отрасли не потребовалось — айтишники приезжают сами.

Депутат Государственной думы РФ от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Михаил Делягин заявил, что большинство «осудивших Россию» и торжественно хлопнувших дверью получали свои доходы, контракты, рекламы, выступления, гранты от неё, Западу и тем более неразвитым странам они не нужны. И, обнаружив это, они через недолгое время косяками пошли обратно, предав дважды: сначала свою Родину, а потом — своих несбывшихся хозяев, отметил он.

Делягин уверен, что Россия ничего не потеряла от бегства её обвинителей, среди них практически нет выдающихся людей, а заметные люди в массе своей пенсионеры.