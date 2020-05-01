Оренбург, 6 ноября, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Оренбург» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Оренбурге и завершилась со счётом 1:1.

Эрик Романенко/ТАСС Защитник ФК «Ростов» Максим Осипенко

На 33-й минуте защитник «Ростова» Максим Осипенко не смог реализовать пенальти.

Футболисты «Оренбурга» вышли вперёд на 72-й минуте, отличился нападающий Дмитрий Воробьёв. «Ростов» сравнял счёт на 85-й минуте благодаря голу Осипенко.

На сегодняшний день «Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 13 очков. «Ростов» идёт на 10-м месте с 17 очками.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 5 ноября ЦСКА победил «Пари Нижний Новгород» в матче 14-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2. ЦСКА набрал 24 очка и поднялся с пятого на третье место в турнирной таблице. «Пари НН» с 20 очками находится на восьмом месте.