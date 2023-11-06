Рамалла , 6 ноября, 2023, 15:47 — ИА Регнум. На территории сектора Газа восстановили интернет и связь, сообщило 6 ноября палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) в соцсети X.

HAITHAM IMAD/EPA/ТАСС

«Средства телекоммуникационной связи и интернет-услуги в секторе Газа были восстановлены после того, как были намеренно и насильственно отключены израильскими властями», — говорится в сообщении.

Накануне палестинская компания Paltel заявила, что в Газе вновь перестали работать услуги связи и интернет.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября в палестинском минсвязи объявили о проведении переговоров с компанией Starlink о предоставлении услуг для восстановления связи в секторе Газа. Компания дала положительный ответ, сказал министр связи и информационных технологий Палестины Исхак Садр.

Он заявил, что израильское правительство отказалось подключить мобильную связь и интернет в секторе Газа, несмотря на проверки международных организаций.