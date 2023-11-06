Анкара, 6 ноября, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил, что Турция и США согласны в решении обострившегося конфликта в секторе Газа путём создания двух отдельных государств. Слова министра со ссылкой на источник в турецком МИД приводит ТАСС.

Global Look Press/Annabelle Gordon — CNP/Consolidated News Photos Госсекретарь США Энтони Блинкен

«Турция и США согласны с необходимостью предотвращения ущерба гражданскому населению Газы, необходимостью доставки гуманитарной помощи и решения конфликта созданием двух государств. На сегодняшней встрече также была подчёркнута необходимость совместной работы по достижению этого решения», — приводит агентство слова источника в МИД Турции.

Собеседник агентства также подчеркнул, что глава турецкого МИД сообщил американскому коллеге о необходимости прекратить огонь и предотвратить «израильские нападения на мирных жителей и перемещение населения в секторе Газа».

Ранее Глава МИД России Сергей Лавров провёл встречу по ситуации в секторе Газа с главами дипмиссий арабских государств и представителем Лиги арабских государств в Москве. В своём выступлении Лавров акцентировал внимание на необходимости активизировать международные усилия для возобновления мирного процесса на Ближнем Востоке. Он проинформировал глав дипмиссий о шагах российской стороны, направленных на прекращение кровопролития, и подтвердил принципиальную позицию Москвы в пользу обеспечения защиты гражданского населения, открытия гуманитарных коридоров, организации эвакуационных мероприятий и освобождения заложников в секторе Газа.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин заявил, что целью урегулирования конфликта должна стать реализация принятой ООН «формулы двух государств», которая предполагает создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.