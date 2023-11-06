Мариуполь, ДНР, 6 ноября, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назначил Олега Моргуна временно исполняющим обязанности главы Мариуполя на срок до избрания нового главы администрации.

Валентин Спринчак/ТАСС Мэр Мариуполя Олег Моргун

Соответствующий документ опубликован 6 ноября на сайте главы российского региона.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день Пушилин подписал указ об освобождении Моргуна от должности главы администрации города Мариуполя. О причинах его увольнения не сообщается.

Моргун был назначен на должность главы администрации Мариуполя в январе 2023 года. До этого назначения он возглавлял Новоазовский район ДНР.

Моргун — уроженец Винницкой области. После событий 2014 года он принимал участие в формировании местных органов власти ДНР. С 2015 года возглавлял Новоазовский район республики. Украинские власти заочно осудили его на 11 лет за участие в создании ДНР.

На должность главы Мариуполя он был назначен в январе 2023 года. Комментируя это назначение, Пушилин отмечал, что в восстановлении города стартовал новый этап, который потребует совершенно иного подхода. Пришедший на пост мэра Мариуполя Моргун, по словам главы ДНР, является опытным управленцем, которому знакома специфика восстановления территорий.